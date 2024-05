Adria Arjona, una delle protagoniste di Andor, vorrebbe uno spin-off dedicato a Bix, il suo personaggio.

Intervistata da Variety, Arjona ha espresso il suo desiderio di vedere uno spin-off di Bix:

Sento che si potrebbe fare un grande spin-off più avanti nella mia carriera. Sto cercando di darmi una sicurezza lavorativa per il futuro. Sto cercando di allungarla. Mi sono fatta un tatuaggio per Bix, il mio truccatore dello show me lo ha fatto nella roulotte.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Le riprese della stagione 2 sono al momento in corso, e sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Comic Book

