Andor: alcune foto dal set della stagione 2

Le riprese della stagione 2 di Andor sono in corso a Londra e in rete spuntano le prime foto dal set.

Il profilo Twitter Portal Star Wars ha pubblicato delle foto dal set della stagione 2 di Andor con Diego Luna e Stellan Skarsgård impegnati in una discussione. Potete vederle qui sotto:

🚨🚨🚨 Diego Luna e Stellan Skarsgard no set da 2ª temporada de #ANDOR! pic.twitter.com/g4qmUZ3MKu — Portal Star Wars (@PortaIStarWars) February 13, 2023

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Cosa ne pensate delle foto dal set della stagione 2 di Andor? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant