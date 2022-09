Adria Arjona confronta l’universo di Star Wars con quello Marvel, dopo aver preso parte a Andor e a Morbius

Dopo essere apparsa in Morbius (LEGGI LA RECENSIONE), cinecomic Sony uscito lo scorso marzo, a breve vedremo nuovamente l’attrice Adria Arjona nei panni di Bix Caleen all’interno della serie Andor, in arrivo domani su Disney+. Per l’occasione, in un’intervista con Comicbook, Arjona ha messo a confronto i due grandi franchise a cui ha preso parte quest’anno, sottolineando analogie e differenze. Ecco le sue parole;

Nel mondo, sì, credo che siano molto diversi. [Ma] penso che a volte condividano molti degli stessi fan. So che quando stavo facendo interviste per Morbius ho ricevuto tutte le domande su Star Wars e mi sono detta: “Parliamo di Morbius” e sento che anche adesso in queste interviste c’è gente che dice: “Oh, ho amato Morbius“. Quindi è una bella sensazione, mi sembra di averne fatto parte in un certo senso negli ultimi mesi, dopo Morbius, perché i due film condividono dei fan.

Ma penso che c’è qualcosa di specifico in Star Wars che è quasi come se si entrasse nella storia, che penso che la Marvel percepisse sicuramente più grande, ma penso che ci sia qualcosa in Star Wars che è come mi avesse fatto venire il voltastomaco (that just turned sort of my belly) . Sono anche una fan di Star Wars da sempre, quindi… Voglio dire, ci credo, ma penso che quando si fa questo così tanto per i fan (e) non sia reale finché i fan non lo guardano.