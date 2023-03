Andor: Benjamin Caron su come ha reso efficienti gli Stormtrooper

Benjamin Caron, regista di tre episodi di Andor, ha raccontato come ha reso efficienti gli Stormtrooper.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Caron ha svelato alcuni retroscena sul cambio d’atteggiamento degli Stormtrooper in Andor, da sempre visti come impacciati nella saga originale:

Mentre stavo sviluppando una storia sulle origini della SAS, ho incontrato un generale a una stella, che era fondamentalmente responsabile della SAS. E così, quando ho iniziato a lavorare a Star Wars, gli ho telefonato e gli ho detto: “Non credo che gli Stormtrooper sembrino una forza di soldati d’élite… Vorrei che tu venissi a darmi qualche consiglio militare”.

Quindi questo tizio e il suo sergente maggiore, che praticamente erano stati coinvolti in tutti i conflitti noti e sconosciuti in tutto il mondo dagli anni ’80 a oggi, erano sul set con me ogni giorno mentre giravamo quelle grandi scene tra le strade di Ferrix.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: The Hollywood Reporter