Andor: il regista Benjamin Caron racconta come si è avvicinato alla serie tv “Non ero fan di Star Wars”

Benjamin Caron, regista di tre episodi di Andor, ha raccontato come si è avvicinato alla serie tv e al mondo di Star Wars.

Caron, che ha diretto gli episodi 7-11 e 12 della prima stagione di Andor, non era fan dell’universo di Star Wars, e si è avvicinato al brand perché Tony Gilroy è il regista di uno dei suoi film preferiti:

È divertente, non ero davvero un fan di Star Wars. Ma avevo lavorato con Sanne Wohlenberg in “Wallender” e lei lo stava producendo e voleva che incontrassi Tony Gilroy. “Michael Clayton” è uno dei miei dieci film preferiti, quindi volevo incontrare Tony. Poi ho letto la sceneggiatura e non c’erano spade laser, nessun Darth Vader, c’erano personaggi a cui tieni – era solo una bella storia. Venivo da “The Crown” e mi sentivo come se fossi passato da una sorta di fetta del periodo Reale a una fetta di torta fantasy fantascientifica, lavorando in questi mondi epici.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

