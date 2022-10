Andor: chi è la guest star dell’episodio 8?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 8 di Andor è disponibile da un paio d’ore su Disney+ e c’è anche un attore molto famoso come guest star. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Cassian viene trasferito su Narkina 5 dopo essere stato arrestato nell’episodio 7. Si tratta di una fabbrica prigione, dove i carcerati sono obbligati a gareggiare tra loro per poter ottenere un pasto caldo e saporito e non subire atroci torture elettriche. Cassian viene assegnato al tavolo 5, e il supervisore dell’intera stanza è Kino Loy, interpretato da Andy Serkis.

L’attore è famoso per i suoi molteplici ruoli tra cui spiccano le performance ne Il signore degli Anelli, Black Panther e The Batman. Ma non è nuovo alla saga di Star Wars, ha infatti interpretato Snoke nella nuova trilogia.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.