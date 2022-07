Andor: Diego Luna ha collaborato con gli sceneggiatori della serie tv

Diego Luna, protagonista di Andor, la prossima serie tv di Star Wars, ha collaborato con gli sceneggiatori per ideare il background del suo personaggio.

Lo ha rivelato lo stesso Luna durante una recente intervista con Den Of Geek, parlando di come nessuno si fosse mai interessato al passato del personaggio:

Tutta questa storia è già successa nella mia mente. Non era rilevante per nessuno. Parla di un passato traumatico, ma non c’è alcun aspetto specifico. Ovviamente, come attore, avevo la mia storia passata. Non arrivi sul set senza sapere da dove vieni e cosa motiva ogni decisione presa dal tuo personaggio, ma sono informazioni di cui nessuno si è preoccupato per anni.