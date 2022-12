Andor: Diego Luna spiega i motivi per cui la serie tv è piaciuta alla critica e al pubblico

Diego Luna ha raccontato i motivi che, secondo lui, hanno portato Andor a essere acclamato dalla critica.

In un’intervista con Sith Council, Luna ha dichiarato che è stato il focus sulle persone comuni nella galassia di Star Wars che si uniscono per combattere il male che ha fatto apprezzare Andor dalla critica e dal pubblico:

Mi piace che lo show cerchi di evitare tutti questi momenti cinematografici che rendono i personaggi degli eroi. Ci sono solo persone normali capaci di fare cose straordinarie perché imparano a lavorare insieme… Penso che sia importante perché Cassian è un’ottima scusa per capire perché è necessaria una ribellione. Una ribellione – una rivoluzione – riguarda un insieme di persone non un individuo. Non è mai la storia di qualcuno. Pertanto, questo personaggio ti porterà in tutte queste altre storie che sono così interessanti, e che hanno finito per plasmarlo e plasmare anche te come pubblico.