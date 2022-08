In Rogue One Andor è affiancato da un droide imperiale modificato di nome K-2SO che apparentemente non sarà presente nella prima stagione della serie tv prequel.

Tony Gilroy, showrunner della serie tv, ha spiegato l’assenza del droide alla Television Critics Association:

Dal punto di vista della narrazione, ci sono molteplici ragioni, vi direi, ‘Aspettate e vedrete.’

È una storia che non vediamo l’ora di raccontare. È difficile portare con sé un droide imperiale e non attirare l’attenzione. È un bagaglio difficile. Quando lo faremo, lo faremo in modo spettacolare invece che presentarlo e poi ignorarlo, o presentarlo o nasconderlo, o le versioni negative che saremmo stati costretti a fare. La storia di Andor comincia molto lontano dalla persona che saprebbe – o che è motivato a – riprogrammare un droide imperiale. Ci sono cinque anni prima degli eventi in Rogue One… Se avesse conosciuto lì K2 allora non ci sarebbe nessun viaggio da affrontare.

Andor uscirà il 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le cui riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Cosa ne pensate del fatto che K-2SO non sarà nella prima stagione di Andor? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

