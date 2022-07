Andor: primo sguardo al nuovo droide B2EMO

Andor, la prossima serie tv di Star Wars, debutterà a fine agosto su Disney+ e, tra i protagonisti, ci sarà anche un nuovo droide chiamato B2EMO.

Nell’area dedicata alla serie allestita al San Diego Comic-Con, è possibile vedere i costumi dei protagonisti e, per l’appunto, il nuovo droide. Come potete vedere negli scatti qui sotto (a opera di un redattore di Comic Book) il droide è basso, tozzo e rosso. La descrizione riporta quanto segue:

B2EMO – o Bee-due o più semplicemente Bee – è un’unità di assistenza al salvataggio di merci terrestri molto vecchia e stanca che da anni traina rottami per la famiglia Andor. Il droide ha una vasta gamma di strumenti meccanici e varie capacità per soddisfare le funzioni richieste.

Oltre a B2EMO, son ostati esposti anche i costumi di Cassian e di Mon Mothma. Potete vederli qui sotto:

Andor uscirà il 31 agosto in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le cui riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

