Andor: Jonathan Kasdan loda la serie tv

Jonathan Kasdan, showrunner di Willow, ha lodato la genialità di Andor, la serie tv di Star Wars con protagonista Diego Luna.

Kasdan ha co-scritto Solo: A Star Wars Story con suo padre, Lawrence Kasdan, che ha anche scritto L’Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza. Kasdan ha recentemente parlato con The AV Club e ha elogiato Andor:

Una delle sfide di quelle saghe è sempre che ciò che ti piacerebbe fare con quelle storie è già stato fatto e non possono ripetersi. E abbiamo visto ogni tipo di ambiente in Star Wars. E poi è uscito Andor. Penso che parte della genialità di Andor per me sia che Tony Gilroy ha scoperto che Star Wars poteva avere questa maturità, ed era il tipo di maturità narrativa che non avevo mai visto prima. E poi invece di provare a creare una nuova sequenza d’azione più grande o un pianeta che sembrava diverso da qualsiasi altro pianeta, voleva una raffinatezza nella narrativa e nelle emozioni che nessuno aveva mai tentato prima. Ed è per questo che, per me, è il prodotto più importante di Star Wars da molto tempo.