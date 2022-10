Andor: l’episodio 8 contiene un easter egg legato alla trilogia prequel di George Lucas

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Andor, la serie con star Diego Luna, contiene molti easter egg e nell’episodio 8 c’è un legame con la trilogia prequel diretta da George Lucas.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

La puntata ha regalato il ritorno di Saw Gerrera, interpretato da Forest Whitaker in Rogue One, e Duncan Pow che nel film di cui Andor rappresenta uno spin-off prequel era Melshi, uno dei membri del team. Nell’episodio è apparso anche Andy Serkis, che però non ha ripreso la parte di Snoke avuta nei film sequel della saga di Star Wars.

Su Twitter più di uno spettatore ha inoltre notato che il negozio di Luther Rael (Stellan Skarsgard), che ha già regalato gli easter egg su Indiana Jones, contiene un oggetto legato alla trilogia prequel diretta da George Lucas: il copricapo indossato da Padmé Amidala (Natalie Portman) nel film L’Attacco dei cloni.

Che ne pensate? Avevate notato l’easter egg legato alla trilogia prequel di Star Wars?

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook