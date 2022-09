Andor: Mon Mothma è un personaggio in stile Nancy Pelosi secondo Tony Gilroy

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 di Andor, disponibile da questa mattina su Disney+, ha fatto la sua apparizione Mon Mothma. Se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura, così da non rischiare eventuali spoiler.

In una recente intervista con TV Line, Tony Gilroy ha paragonato Mon Mothma a Nancy Pelosi spiegandone i motivi nel dettaglio:

Chiunque segua il canone sa che è un personaggio alla Nancy Pelosi, vero? Sta cercando di fare del bene o qualunque cosa voglia fare davvero, e sta perdendo. È una potente presenza al Senato, ma sta affrontando una sconfitta dopo l’altra mentre l’Impero sta prendendo il sopravvento. Si è sempre presentata come molto corretta e sobria, perfetta tutto il tempo nel canone e sembrava che fosse un’occasione d’oro per dire: “Beh, cosa sta succedendo davvero qui?”

È stato molto entusiasmante fare una sorta di ritratto di qualcuno e buttarlo via costruendo una vita reale alle sue spalle. Ha una vita molto, molto, molto più complicata di tutte le persone che attraversano questa serie e affrontano tutti i tipi di decisioni, problemi e pressioni tra cui il nascondersi, la caccia e il tradimento. Deve distinguersi stando quasi allo scoperto per tutta la serie, in una posizione davvero pericolosa. Per molti versi la sua storia è la storia più tesa dell’intero show, perché deve fare tutto allo scoperto.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

