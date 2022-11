Andor: nella stagione 2 anche Yavin 4

Le riprese della stagione 2 di Andor cominceranno tra poche settimane e i ribelli torneranno su uno dei pianeti più importanti della saga di Star Wars: Yavin 4.

Il creatore della serie Tony Gilroy è stato recentemente intervistato da Collider e ha elogiato il lavoro di un nuovo sceneggiatore che si è unito alla seconda stagione, Tom Bissell. Gilroy ha confermato che un ritorno a Yavin 4 fa parte della storia della seconda stagione di Andor. Yavin è il pianeta che i ribelli usano come base in Una nuova speranza ed è stato nominato anche in Rogue One.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Screen Rant