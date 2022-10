Andor: nell’episodio 7 appare un villain di The Clone Wars e Guerre Stellari

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 della serie Andor ha introdotto un villain già apparso nel film Guerre stellari e in The Clone Wars.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni.

Nel nuovo capitolo della storia, si scopre che quanto accaduto su Aldhani ha portato l’Impero a dare il via a una nuova campagna nel tentativo di spaventare la Ribellione che comprende la condanna al carcere per reati minori, nuovi tipi di accuse e tassazioni elevate per i sistemi che accolgono i separatisti.

Ad annunciarlo è un personaggio già apparso in Guerre Stellari e nella serie The Clone Wars, dove viene mostrato mentre collabora con Anakin Skywalker: Wullf Yularen. Il personaggio, dopo la caduta della Repubblica, ha compiuto un’ascesa tra le fila dell’Impero diventando un Ammiraglio e poi un alleato del Generale Thrawn. La sua storia si conclude poi nel film Guerre Stellari, essendo a bordo della Morte Nera quando esplode.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Che ne pensate della presenza del villain di Guerre Stellari e The Clone Wars in Andor?

Fonte: WeGotThisCovered