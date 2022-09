Mancano poche ore al debutto di Andor, la nuova serie Tv di Star Wars che sarà disponibile a partire dal 21 settembre in streaming su Disney Plus con i primi tre episodi.

Lo showrunner della serie è Tony Gilroy, acclamato regista e sceneggiatore di pellicole di successo come la saga di Jason Bourne con Matt Damon, che prima di lavorare ad Andor aveva già avuto a che fare con la saga di Star Wars co-sceneggiando proprio la pellicola in cui il personaggio interpretato da Diego Luna ha fatto il suo debutto nel franchise, ovvero sia Rogue One: a Star Wars Story. Oltre ad aver cesellato lo script del blockbuster, Gilroy è stato anche il responsabile delle riprese aggiuntive del kolossal sci-fi finendo per essere una sorta di vero e proprio co-regista, non accreditato, del film.

Durante gli impegni stampa per questa nuova serie di Guerre Stellari che, stando ai piani della Lucasfilm, si svilupperà in due stagioni da dodici episodi, Tony Gilroy è finito inevitabilmente a parlare di quando potrebbe debuttare in streaming su Disney Plus la seconda stagione.

Parlando con The Wrap ha detto:

Come sospetto in base al mio coinvolgimento in questa community, per quando avrò finito il mio lavoro, avrò messo le mie mani su 26 ore di contenuto di Star Wars […] Cominceremo le riprese della parte 2 a novembre e quindi se… Il nostro pattern con la prima stagione è stato di due anni… considerato che gireremo da novembre ad agosto e che poi l’ultima volta la post-produzione ha richiesto un anno circa…

Insomma, Gilroy sembra suggerire in maniera alquanto diretta se se il viaggio di Andor 2 seguirà lo stesso iter della prima stagione, potremo vederla, in teoria, nel 2024.

Andor uscirà il 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda e ultima stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

