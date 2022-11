Andor: Tony Gilroy svela se è interessato a realizzare altre serie della saga di Star Wars

Dopo la fine della prima stagione di Andor il creatore Tony Gilroy ha parlato della possibilità che in futuro si occupi di altre serie della saga di Star Wars.

In precedenza, tra le fila di Lucasfilm, filmmaker come Taika Waititi, Jon Favreau, Deborah Cow, Bryce Dallas Howard e l’esperto Dave Filoni si sono occupati di più progetti della saga.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Gilroy ha spiegato:

Non potrei letteralmente iniziare a rispondere a quella domanda. Non ho modo di saperlo. Certamente non mi sembra sia così. Sembra che alla fine di cinque anni di lavoro vorrò volere qualcosa di diverso. Mi piace sempre fare qualcosa di differente. Non ho mai provato a fare la stessa cosa, ma non direi che non lo farò mai o qualcosa di simile. Ma ciò che so per certo è che non lo so.

Che ne pensate? Vorreste vedere Tony Gilroy alla guida di altre serie della saga di Star Wars?

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ ed è composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: The Hollywood Reporter