Andor: Tony Gilroy e Andy Serkis parlano dell’importanza delle scene con i prigionieri

Tony Gilroy, showrunner e creatore della serie Andor, ha parlato dell’importanza delle scene con i prigionieri dell’Impero mostrate negli episodi della serie.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni su quello che è accaduto nelle puntate della serie disponibile su Disney+.

Il regista ha dichiarato a The Hollywood Reporter, rispondendo a una domanda sui prigionieri:

Stanno costruendo la stagione 2. Si tratta della colonna portante della stagione 2. Ho sentito di tutto in proposito, ed è grandioso. Tutto il materiale che ha l’Impero l’ho considerato pensando ‘Economicamente, come funziona tutto questo? Chi ha costruito Scarif? Come si costruisce una cosa simile? Come costruisci Eadu? Come costruisci la Morte nera e questa flotta di navi spaziali?’. Ci sono molte cose che devono essere costruite, e c’è un’incredibile quantità di materiale. Per me non è tanto importante cosa stanno costruendo, ma la portata di quello che stanno facendo. Quando vai all’Imperial Bureau of Standards dove lavora Syril pensi ‘O mio dio’ e sta semplicemente lavorando al banco della Purezza del Carburante. Ma è quello che serve per far funzionare questo Impero. Quindi la portata di tutto questo è ciò che stiamo realmente cercando di suggerire.