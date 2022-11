Andor: Tony Gilroy rivela un nuovo dettaglio della storia di Saw Gerrera

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha rivelato nuovi dettagli sulla storia di Luthen e Saw Gerrera.

Non proseguite, ovviamente, nella lettura se non volete spoiler sulla prima stagione della serie.

Saw Gerrera ha debuttato nella saga stellare in occasione della serie animata Star Wars: The Clone Wars ed è poi apparso nel film Rogue One interpretato da Forest Whitaker, svelando che era diventato un leader di un gruppo di ribelli estremisti che usavano anche tattiche violente contro l’Impero.

Nella prima stagione di Andor il personaggio è stato mostrato mentre interagisce con Luthen Rael (Stellan Skarsgård), e i due sembrano conoscersi da tempo.

Gilroy ha quindi raccontato a Collider da quanto tempo i due personaggi si conoscono:

Non ho una data precisa. Direi che probabilmente si conoscono da sei anni. Non lo so realmente. Lo inventerei, ma penso che sia una conoscenza che ha delle radici nel passato.

I fan si attendono un ritorno di Saw Gerrera nella seconda stagione, considerando il suo ruolo tra le fila della lotta all’Impero, diventando il leader dell’organizzazione brutale che spesso viene considerata colpevole di attacchi terroristici.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ ed è composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

