Andor: Tony Gilroy assicura che i fan resteranno soddisfatti dal season finale

Il creatore di Andor, Tony Gilroy, ha parlato del season finale in arrivo la prossima settimana su Disney+, sostenendo che gli spettatori saranno soddisfatti dal modo in cui si concluderà, per ora, la storia di Cassian.

Parlando della dodicesima puntata, Gilroy ha spiegato a RadioTimes:

Abbiamo il controllo della nostra storia, uniremo insieme molte cose diverse.

Il regista ha inoltre aggiunto che la stagione non si interromperà lasciando troppi elementi in sospeso:

Potrebbe esistere come 12 episodi e avremmo potuto fermarci. Avremmo potuto non continuare… Ha un finale. La definiamo l’educazione di Cassian Andor. In un certo senso, quando arriviamo alla fine dell’episodio 12, abbiamo compiuto un’odissea che ha preso il via con questa specie di cinico disilluso che abbiamo incontrato all’inizio.

La sceneggiatura dell’ultima puntata della prima stagione è stata sviluppata con attenzione e il creatore della serie ha ribadito:

Penso che le persone saranno soddisfatte. Sapevamo dove stavamo andando. Avevamo il finale dell’intero show e la conclusione della stagione prima di iniziare, quindi è stato tutto intenzionale e pensiamo che i nostri ultimi due episodi siano davvero forti. Siamo davvero orgogliosi delle puntate.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Tony Gilroy sul season finale di Andor? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes