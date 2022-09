Gli Anelli del Potere: Robert Aramayo racconta i retroscena della lavorazione alla sequenza con i nani

Nel secondo episodio di Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, l’elfo Elrond (Robert Aramayo) si reca a Khazad-dûm per vedere il suo vecchio amico, il Principe Durin IV (Owain Arthur), ma, invece di ricevere il caloroso benvenuto dei nani che si aspettava, viene sfidato a una gara di rottura delle rocce. In un’intervista con Vulture, Robert Aramayo ha svelato i retroscena della lavorazione alla sequenza, rivelando quale tecnica è stata utilizzata per farlo apparire più grande dei nani accanto a lui. Ecco le sue parole:

Owain Arthur, che interpreta Durin, lavorava con le comparse che era vicino a lui per farlo sembrare della stessa taglia dei nani intorno a lui. Io lavoravo con comparsa vicino a me che mi facevano sembrare più grande dei nani che mi circondavano. Nella sequenza della rottura delle rocce, per esempio, Owain è un uomo enigmatico e incredibile da frequentare, quindi quando rompe le rocce, tutti erano davvero d’accordo con lui e lo incitavano come se fossero in una birreria. Poi l’energia è stata molto diversa con un gruppo di persone nuove che sono arrivate per la mia farmi da spalla (coverage) e non mi hanno apprezzato altrettanto. Quindi a volte era davvero utile per la recitazione.