FOX ha rinnovato Animal Control per una stagione 2, la serie tv con Joel McHale è stata la più vista tra le nuove proposte.

Lo show è stato visto da 4,5 milioni di spettatori su tutte le piattaforme nei primi tre giorni di disponibilità.

Nella serie tv, oltre McHale anche Michael Rowland, Vella Lovell, Ravi Patel, Grace Palmer, Alvina August, Kelli Ogmundson, e Gerry Dee.

Animal Control parla di un gruppo di lavoratori locali del controllo animali le cui vite sono complicate dal fatto che gli animali sono semplici, ma gli umani no. Joel McHale interpreta Frank, un supponente ed eccentrico ufficiale del controllo degli animali che potrebbe non essere andato al college ma è ancora la persona più colta nella stanza. Ex poliziotto, Frank ha cercato di denunciare la corruzione nel suo dipartimento, ma i suoi sforzi lo hanno fatto licenziare, il che potrebbe spiegare perché è così cinico e burbero. Ha una capacità quasi sovrumana di capire gli animali. Non è invece così tanto bravo con gli umani.

Lo show è ancora inedito nel nostro paese.

Siete felici per la stagione 2 di Animal Control? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety