Ladiconcluderà la storia della famiglia al centro di crimini e tradimenti e ilsembra anticipare la morte di uno dei protagonisti.

Nell’immagine promozionale si ricorda l’importanza, fino alla fine, della famiglia e viene ritratto Pope, interpretato da Shawn Hatosy, mentre sembra pronto a lanciarsi tra le fiamme usando uno skateboard.

L’immagine sembra quindi anticipare la morte del figlio maggiore di Smurf, considerando inoltre che alla fine della quinta stagione il protagonista si ritrovava alle prese con la scoperta da parte della polizia del cadavere di Catherine.

Ecco la locandina pubblicata da TVLine:



La sesta stagione prenderà il via domenica 19 giugno sugli schermi americani di TNT e mostrerà, secondo quanto dichiarato dalla sinossi ufficiale, i Cody scoprire che non possono lasciarsi alle saplle il passato. Mentre il loro impero è in espansione, l’indagine su un caso non risolto dà il via a una serie di eventi che mette a rischio l’intera famiglia. Vendetta, tradimento e una resa dei conti per una violenza da tempo dimenticata porterà a una conclusione esplosiva.

Che ne pensate del poster della stagione 6 di Animal Kingdom? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine