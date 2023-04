Anna Camp, star di Pitch Perfect, è entrata a far parte del cast della nuova serie Hysteria!, prodotta per Peacock.

L’attrice affiancherà sul set Julie Bowen, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis e Nikki Hahn.

Anna avrà la parte di Tracy Whitehead, una madre che è stata presa in giro dalla comunità per anni a causa della sua estrema fede religiosa, ma dopo una serie di crimini ed eventi occulti, diventa una leader pericolosa e improbabile per la sua cittadina.

Il progetto si ispira agli eventi di isteria di massa tramite la sconvolgente storia del Panico Satanico. Gli episodi mostreranno un gruppo di studenti del liceo degli anni ’80 mente sfruttano la crescente isteria legata alle attività occulte.

La serie mostrerà quello che accade quando una band heavy metal del liceo, dopo la scomparsa di un quaterback molto amato, si rende conto che può sfruttare il crescente interesse nei confronti del mondo dell’occulto diventando una band satanica. Una serie di strani omicidi, rapimenti e attività sovrannaturali porta però a dare il via a una caccia che li vede protagonisti.

Alla regia del primo episodio ci sarà Jordan Vogt-Roberts. Il progetto è destinato a Peacock ed è scritto e prodotto da Matthew Scott Kane.

Che ne pensate dell’arrivo di Anna Camp nel cast della serie Hysteria!?

Fonte: Deadline