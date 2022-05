, la cui storia è stata raccontata nella serie, ha sfruttato la popolarità ottenuta dal progetto Netflix per provare a reinventarsi come artista, proponendo la sua primanegli spazi del Public Hotel di New York.

L’esposizione, che è andata in scena per una sola notte, si intitola Allegedly e ha proposto ai presenti 20 opere realizzate da Anna Sorokin mentre era in carcere.

I presenti hanno potuto bere cocktail chiamati Anna on ICE e hanno sentito un messaggio registrato da Anna, ovviamente non presente.

La falsa ereditiera ha salutato le persone dichiarando:

Questa è una collezione di disegni che ho creato mentre ero nel centro di detenzione di Orange County. Volevo catturare alcuni dei momenti degli anni passati, mai visti e iconici, usando i mezzi limitati a mia disposizione. Alcuni dei pezzi sono chiari, altri sono più astratti e saranno unici per il significato e l’aspetto per chi osserva. Ho studiato illustrazione di moda a Parigi e non avevo realmente mai disegnato fino al mio processo. Avete già sentito molte voci, ma questa sono io che inizio a raccontare la mia storia, la mia narrazione dalla mia prospettiva. Spero che apprezziate lo show.

Anna è diventata “famosa” dopo aver finto di essere un’ereditiera ed avere una fortuna stimata in 60 milioni di dollari, muovendosi tra yacht privati e jet, mentre cercava di sviluppare la sua Anna Delvey Foundation. Nel 2019 è stata condannata per frode e truffa ricevendo una condanna a 12 anni di prigione e dovendo pagare una multa di 24.000 dollari e quasi 200.000 in danni. Dopo quasi quattro anni è stata rilasciata per buona condotta nel febbraio 2021, venendo poi riportata dietro le mura di un carcere per aver violato i termini del suo visto.

Anna, durante la serata, si è quindi collegata in livestreaming dal centro di detenzione e tutte le opere sono in vendita, mentre le copie sono acquistabili a lotti di 50 a un prezzo di 250 dollari, anche se il prezzo è destinato a salire.

