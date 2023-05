Disney+ ha annunciato che tra i nuovi arrivi nel cast della serie Rivals ci sarà anche Annabel Scholey.

La produzione dell’adattamento del romanzo scritto da Jilly Cooper aveva già annunciato la presenza di David Tennant, Alex Hassell, Aidan Turner e Danny Dyer.

I nuovi arrivi sono invece quelli di Annabel Scholey (The Split), Maggie Steed (Ten Percent), David Calder (Motherland), Antony Byrne (The Witcher), Denise Black (Queer as Folk), Bryony Hannah (Call The Midwife), Olivia Poulet (Back) e Brendan Patricks (Downton Abbey).

Rivals fa parte della saga intitolata Rutshire Chronicles, ambientata negli anni ’80. Al centro della trama c’è un campione olimpico diventato un politico, Rupert Campbell-Black, e il suo vicino che lavora nel campo televisivo, Tony Baddingham. I due sono animati da un’aspra rivalità.

Scholey avrà il ruolo di Beattie Johnson, una spietata giornalista di Fleet Street che farà di tutto pur di avere una storia. Steed sarà Lady Gosling, a capo dell’Independent Broadcasters Association. Calder è il braccio destro di Lady Gosling, Fergus Penney. Hannah ha il ruolo di Deirdre Kilpatrick, che lavora nel campo delle ricerche per la produzione televisiva. Byrne sarà poi Ginger Baines, che sostiene Tony. Black interpreta Joyce Madden, la segretaria leale a livello patologico di Tony.

Poulet e Patricks hanno inoltre i ruoli di Hermione e Henry Hampshire.

Gary Lamont (Boiling Point) sarà Charles Fairburn, Hubert Burton (Living) ha il ruolo di Gerald Middleton, assistente personale di Rupert, e Gabriel Tierney (Enola Holmes 2) sarà Patrick O’Hara, un aspirante commediografo. Lara Peake (Mood) interpreta poi Daysee Butler, e Milo Callaghan (FBI: International) sarà Seb Burrows, un produttore alle prime armi che finge di sapere cosa sta facendo.

La serie drammatica sarà prodotta da Happy Prince, parte di ITV Studios. Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Alla regia sono impegnati Elliot Hegarty (Ted Lasso), Dee Koppang O’Leary (The Crown), e Alexandra Brodski (Somewhere Boy).

Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal) e Laura Wade (The Riot Club) sono gli sceneggiatori.

Che ne pensate dell’arrivo di Annabel Scholey nel cast di The Rivals?

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili