ha firmato un accordo televisivo con, dopo che il regista è stato produttore esecutivo di Mayor of Kingstown sempre per Paramount+.

Per i termini dell’accordo Fuqua e la sua Hill District Media si impegneranno a sviluppare sceneggiature originali e contenuto non originale. 101 Studios, che produce anche il già citato Mayor of Kingstown sarà partner produttivo di tutti questi progetti futuri. Fuqua sarà produttore esecutivo anche della seconda stagione, già confermata, della serie con protagonista Jeremy Renner. Fuqua ha commentato così l’accordo:

Sviluppare una collaborazione continua con Paramount e 101 Studios è un grande onore e guardo avanti verso il nostro lavoro insieme e sui nuovi progetti. Sono grandi partner già con Mayor of Kingstown e condividono gli obiettivi posti da Hill District Media.

Fuqua ha al momento anche un contratto con Netflix per la produzione di film, il regista è conosciuto per Equalizer, Southpaw e Training Day. Tra gli ultimi lavori televisivi The Terminal List con Chris Pratt e Shaka: King of the Zulu Nation.

Fonte: Variety