Mentre fanno ancora discutere le rivelazioni di Spacey Unmasked, Kevin Spacey ha concesso una nuova intervista televisiva rispedendo al mittente le nuove accuse di molestie presenti nel documentario andato in onda su MAX negli USA e su Discovery+ in Italia, e chiedendo di tornare a lavorare a Hollywood.

Parlando con Chris Cuomo su NewsNation, l’attore ha spiegato di aver imparato da quanto successo:

Sto cercando di mostrare che ho ascoltato e ho imparato. Ho capito il messaggio. Sento fortemente che qualsiasi errore abbia fatto nella mia vita, ne ho pagato il prezzo.

Ha ricordato di essere stato assolto o prosciolto dalle accuse nei processi che ha sostenuto, e di non aver compiuto nulla di illegale, e tuttavia continua a essere emarginato dalla comunità di Hollywood. Questa, a suo avviso, è una conseguenza del fatto che il movimento MeToo si è spinto nella direzione dell’ingiustizia:

Devo lavorare duramente per ricostruire la fiducia che alcuni potrebbero aver perso nei miei confronti. Ma ho ascoltato. Sono già andato avanti. Voglio provare che sono una persona di grande carattere. E la responsabilità di tutto questo ricade su di me.

Liam Neeson, Sharon Stone, Stephen Fry e F. Murray Abraham offrono il loro sostegno a Kevin Spacey

Nel frattempo, alcuni importanti attori si sono sbilanciati a favore di Spacey, chiedendo a Hollywood di farlo lavorare nuovamente. Liam Neeson, Sharon Stone, Stephen Fry e F. Murray Abraham hanno rilasciato dei commenti al Telegraph in difesa dell’attore.

“Kevin è un buon uomo, un uomo di carattere,” ha spiegato Neeson, aggiungendo di essere molto triste nell’apprendere di nuove accuse nei suoi confronti. Il collega è “uno dei più grandi artisti del nostro settore, a teatro e sullo schermo. Personalmente, penso che la nostra industria abbia bisogno di lui e che manchi molto”.

Sharon Stone è stata decisamente più incisiva: “Non vedo l’ora di rivedere Kevin al lavoro. È un genio. È così elegante e divertente, generoso, e conosce più di molti di noi la nostra arte. […] È chiaro che giovani attori volessero e vogliano stare intorno a lui. È terribile che lo stiano incolpando per non essere riusciti a venire a patti con se stessi per averlo usato e per aver negoziato con se stessi perché non sono riusciti a realizzare i loro progetti segreti”.

Abraham ha spiegato che garantirebbe per Spacey “senza riserve”, aggiungendo: “Chi sono questi avvoltoi che attaccano un uomo che ha pubblicamente accettato la responsabilità per certi comportamenti, a differenza di molti altri?… È un uomo perbene, io sono con lui, chi è senza peccato scagli la prima pietra.”

Fry ha criticato il documentario Spacey Unmasked: “Continuare a perseguitare e tormentare [Spacey], dedicare un intero documentario ad accuse che semplicemente non equivalgono a crimini… come può essere considerato proporzionato e giustificato?”

Ricordiamo che Spacey è stato cancellato da Hollywood dal 2017, quando emersero le prime accuse. Nel 2022 una giuria a New York ha stabilito che non fosse perseguibile per le accuse mosse verso di lui da Anthony Rapp, mentre nel 2023 è stato prosciolto da nove accuse da un tribunale di Londra. Nel frattempo anche altre cause sono state intentate e ritirate.