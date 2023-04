Hannah Waddingham, tra le protagoniste di Ted Lasso, sarà la protagonista dell’evento natalizio di Apple TV+.

Lo speciale si intitolerà Hannah Waddingham: Home for Christmas, e sarà un evento festivo che promette di offrire una notte avvincente da ricordare, con spettacoli abbaglianti e numeri musicali dell’attrice nominata al premio Olivier, e ci saranno ospiti speciali a sorpresa.

L’evento natalizio sarà registrato dal vivo di fronte a un pubblico al London Coliseum, tutto il mondo potrà unirsi a Hannah Waddingham per celebrare il suo periodo dell’anno preferito, mentre si esibisce in classici festivi accompagnata dal suo spettacolare grande gruppo musicale.

Hannah Waddingham: Home for Christmas è prodotto da Done + Dusted, che in precedenza ha diretto il Magical Christmas Special di Mariah Carey del 2020, sempre per Apple TV+.

La data di pubblicazione sarà annunciata in un secondo momento, ve la riporteremo sulle nostre pagine.

Fonte: TV Line