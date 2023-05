Apple TV+ ha annunciato tanti nuovi contenuti a tema Peanuts e Snoopy in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming.

Si parte con la stagione 3 di Le Avventure di Snoopy, in arrivo a giugno, per poi dei nuovi speciali questa estate, fino a una nuova serie prevista per il prossimo anno.

Le Avventure di Snoopy (The Snoopy Show)

Stagione 3 in arrivo il 9 giugno.

Il beagle famoso in tutto il mondo è tornato! Scava nelle nuove avventure con Snoopy, insieme al suo migliore amico, Woodstock, e al resto della banda dei Peanuts.

Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie

Speciale in arrivo venerdì 18 agosto.

One-of-a-Kind Marcie ha come protagonista Marcie, introversa che ama la solitudine ma si diverte anche ad aiutare i suoi amici. Mentre si allenano per il campionato di golf della scuola, Marcie accompagna Peppermint Patty come suo caddie, offrendo consigli ponderati e deliberati per aiutarla a vincere. Nel frattempo, dopo aver trovato soluzioni brillanti ai problemi dei suoi compagni di classe, dagli ingorghi nei corridoi alla penuria di pizze all’ora di pranzo, Marcie viene inaspettatamente eletta capoclasse… un ruolo che non avrebbe mai voluto. Spinta improvvisamente sotto i riflettori, Marcie fatica a far fronte alle aspettative del suo nuovo lavoro e si allontana dagli occhi dei compagni. All’inizio del campionato di golf, Marcie è ancora nascosta e Peppermint Patty è costretta a giocare con Charlie Brown come caddie. Ma dopo alcuni saggi consigli e un viaggio di introspezione, Marcie si rende conto che può ancora fare la differenza per i suoi amici e per la scuola: dovrà solo contrastare le aspettative degli altri e farlo a modo suo.

Camp Snoopy

Nuova serie tv in arrivo nel 2024.

Dopo aver scoperto che la loro truppa è a rischio scioglimento, Snoopy e i Beagle Scout sono partiti per dei grandi spazi aperti per guadagnare i loro distintivi di prestazione, utilizzando il Manuale del Beagle Scout come guida. Nel frattempo, Charlie Brown e i suoi amici si godono l’estate a Camp Spring Lake, incontrando Snoopy mentre sperimentano tutto ciò che il campo e la vita all’aria aperta hanno da offrire.

Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin

Speciale in arrivo nel 2024.

La storia delle origini di uno dei personaggi più amati dei Peanuts, Franklin, lo segue mentre fa nuove amicizie. La famiglia di Franklin è sempre in movimento dato il lavoro militare del padre, e ovunque vada Franklin trova supporto in un taccuino pieno di consigli sull’amicizia lasciatogli da suo nonno. Ma quando Franklin prova le sue solite strategie con la banda dei Peanuts, ha difficoltà a inserirsi. Questo fino a quando non viene a sapere della gara di Soap Box Derby del quartiere: secondo suo nonno, tutti amano chi vince! È sicuro che vincere la gara significherà anche conquistare nuovi amici. Tutto ciò di cui ha bisogno è un partner, ovvero Charlie Brown. Franklin e Charlie Brown lavorano insieme per costruire un’auto e nel frattempo diventano buoni amici. Ma con l’avvicinarsi della gara, la pressione aumenta: la loro auto e la loro amicizia riuscirà ad arrivare al traguardo?

Peanuts Anthology III & IV

Disponibili dal 22 settembre.

I fan dell’amata banda dei Peanuts avranno a disposizione altri classici da guardare creati da Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide nella raccolta Peanuts Classics su Apple TV+, tra cui È un’avventura, Charlie Brown, È l’allenamento primaverile, Charlie Brown, e il vincitore dell’Emmy La vita è un circo, Charlie Brown.

Quale di queste serie tv e speciali di Snoopy in arrivo su Apple TV+ siete curiosi di vedere? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book