Apples, il film del regista greco Christos Nikou arrivato nelle sale nel 2020, diventerà una serie tv prodotta da Iain Reid e Jason Schwartzman.

Il filmmaker sarà impegnato dietro la macchina da presa dello show che si ispira al mondo che ha creato per il grande schermo. Reid e Schwartzman, oltre a essere produttori, saranno anche sceneggiatori della serie. Jane Featherstone, Carolyn Strauss, Jerome Duboz, Kate Fenske, Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton completano il team di produttori.

Apples era ambientato in una città senza nome durante un’epidemia di amnesia. Alcune persone, rimaste prive della loro memoria, vengono aiutate da un programma di recupero ideato per costruirsi delle nuove identità.

Schwarzman ha recentemente lavorato per il piccolo schermo in occasione della quarta stagione di Fargo e, prossimamente, sarà protagonista nelle sale con Asteroid City e The Hunger Games: La Ballada dell’usignolo e del serpente. Reid, invece, ha scritto cinque libri, tra cui I’m Thinking of Ending Things, diventato un film per Netflix, Foe e We Spread.

Fonte: Deadline