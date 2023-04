I fan di Arcane dovranno aspettare ancora un po’ per poter vedere la stagione 2, lo show non uscirà nel 2023.

Parlando con LPL in una nuova intervista, Laurent ha chiarito che Arcane non uscirà prima della fine del 2023 e che con molta probabilità, la stagione 2 uscirà nel 2024.

Non è ancora pronto e ci sono due motivi: punto uno, vuoi la qualità. Semplicemente non vogliamo affrettarci e quindi ci vuole tempo. Quindi questa è la prima buona ragione. La seconda ragione è che, onestamente, non sapevamo se la Stagione 1 sarebbe stata un successo, quindi non abbiamo iniziato la seconda stagione fino a dopo l’uscita. Se l’avessi saputo, avremmo potuto iniziare la stagione 2 molto prima. Ma non lo sapevamo, quindi abbiamo aspettato un po’ e ora ne stiamo pagando il prezzo. Quindi, sfortunatamente, non uscirà quest’anno.

Il cast vocale americano di Arcane è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che sono le protagoniste e prestano la voce rispettivamente a Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor.

