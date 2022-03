è stata rinnovata daper un terza stagione e a quanto pare la produzione dei nuovi episodi sarebbe già iniziata. Con Telci Huynh, Conor Sherry, Luca Padovan, Dior Goodjohn, Chance Hurstfield e Julian Curtis, la nuova stagione ruota attorno a un gruppo di ragazzi che cercano di risolvere un mistero durante le loro vacanze estive in un’isola. Sono previsti quattro episodi per la nuova stagione soprannominata “Ghost Island”.

Nickelodeon ha svelato di più sul ritorno della serie:

L’amata miniserie horror di Nickelodeon Are You Afraid of the Dark? tornerà per un terzo capitolo con nuovissimi membri della Midnight Society, che si riuniranno intorno al fuoco per condividere un’altra storia spaventosa. Intitolata Are You Afraid of the Dark? Ghost Island (composta da quattro episodi da un’ora), la terza stagione seguirà questo nuovo gruppo di ragazzi in quella che pensavano sarebbe stata una divertente vacanza estiva su un’isola di villeggiatura, fino a quando non vengono a conoscenza della presenza di qualcosa di sinistro che perseguita gli ospiti. Prodotta da ACE Entertainment, le riprese della terza stagione di Are You Afraid of the Dark? Ghost Island sono partite nella Repubblica Dominicana e il debutto è previsto entro la fine di quest’anno su Nickelodeon (negli Stati Uniti). La notizia è stata annunciata oggi da Brian Robbins, Presidente e Chief Executive Officer, Paramount Pictures & Nickelodeon, e Chief Content Officer, Movies and Kids & Family, Paramount+, alla presentazione annuale di Nickelodeon, tenutasi al Palladium Times Square di New York City.

“Questo è uno show che amiamo realizzare tanto quanto i fan amano guardarlo“, ha detto Shauna Phelan, Co-Head of Nickelodeon & Awesomeness Live-Action. “Con questo team incredibilmente creativo, raffinato e premiato, siamo entusiasti di introdurre una nuova Midnight Society che cerca di risolvere il mistero di un’isola tropicale infestata“.

I nuovi membri della Midnight Society sono: Kayla, interpretata da Telci Huynh (Modern Love, Drama Club); Max, interpretato da Conor Sherry (The Terminal List, The Devil You Know); Leo, interpretato da Luca Padovan (You, “School of Rock the Musical” a Broadway); Summer, interpretata da Dior Goodjohn (Head of the Class); e Ferris, interpretato da Chance Hurstfield (A Million Little Things, Good Boys). Julian Curtis (Wish Man) è invece Stanley Crane, il direttore dell’hotel del resort sull’isola.