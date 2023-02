Ariyoshi Assists sarà la prima serie originale prodotta da Nippon TV per Netflix

Nippon TV ha stretto un accordo con Netflix per produrre la serie originale Ariyoshi Assists.

Lo show di genere comedy sarà il primo progetto realizzato dall’emittente in esclusiva per la piattaforma di streaming, che non andrà quindi prima in onda sulle piattaforme delle emittenti giapponesi.

Gli episodi saranno girati in Giappone e saranno condotti dal comico e cantante Hiroiki Ariyoshi che aiuterà dieci “ospiti”, che comprendono artisti e atleti, a presentare la propria puntata. Ogni episodio ruoterà intorno a un concept unico e un format che evidenzierà i talenti speciali dei vari ospiti.

Il debutto dello show è previsto per il 14 marzo 2023 in 190 nazioni diverse.

Il progetto è creato da Kazuaki Hashimoto e Toshiyuki Yokozawa, già autori di Arioyoshi no Kabe e Ariyoshi Zemi, che vanno in onda ogni settimana su Nippon TV.

Mikiko Nishiyama, responsabile dello sviluppo dei progetti targati Nippon TV, ha dichiarato:

Nel giugno 2022 abbiamo annunciato che avremmo stabilito la nostra nuova Content Strategy Division con lo scopo di accelerare i co-sviluppi di grande portata e progetti di co-produzione con piattaforme di streaming, broadcaster, e produttori intorno al mondo. Il nostro obiettivo, all’epoca, era costruire nuove collaborazioni creative con partner internazionali per creare dei contenuti originali per gli spettatori di tutto il mondo. E ora, a distanza di meno di nove mesi, siamo felici nell’annunciare questo nuovo accordo con Netflix in occasione di Arriyoshi Assists. Lo show si è rivelato essere la personificazione del mondo folle del genere comedy show giapponese, selvaggio e divertente in modo esilarante, e uno che non può essere visto sui network televisivi giapponesi, che sicuramente prterà fragorose risate nelle città intorno al mondo il 14 marzo.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Ariyoshi Assists?

Fonte: Deadline