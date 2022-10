Sarà Antonio Campos ad avere l’incarico di showrunner della nuova serie dedicata all’Arkham Asylum ideata come spinoff del film The Batman.

Il filmmaker, recentemente creatore di The Staircase, sarà coinvolto anche come regista e produttore se il progetto otterrà il via libera da HBO Max.

La serie in fase di sviluppo è uno dei titoli nati dal successo di The Batman, diretto da Matt Reeves, insieme a quella sul Pinguino, che vedrà Colin Farrell riprendere il ruolo del villain, e lo show ambientato tra le fila della polizia di Gotham City che rimane in fase di sviluppo.

La storia ambientata nell’Arkham Asylum era stata descritta da Matt Reeves come un “film horror o la storia di una casa infestata” ambientata negli spazi della struttura.

Campos, in precedenza, ha diretto alcuni episodi di The Sinner e The Punisher, oltre ad aver diretto il film The Devil All The Time con star Robert Pattinson e Tom Pattinson.

Che ne pensate di Antonio Campos come showrunner della serie ambientata all’Arkham Asylum? Lasciate un commento!

Fonte: Variety