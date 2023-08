Arleen Sorkin è morta: l’attrice e doppiatrice aveva 67 anni. L’annuncio è stato condiviso da James Gunn, co-CEO dei DC Studios, e da Mark Hamill:

Riposa in pace Arleen Sorkin, incredibile e talentuosa voce originale di Harley Quinn, che ha aiutato a creare il personaggio che così tanti di noi amano. Mando affetto alla sua famiglia e ai suoi amici.

Sorkin ha iniziato la sua carriera negli anni ottanta, come comparsa al SNL. Successivamente ha partecipato a serie come Duet, Open House, Dream On e Perry Mason: The Case of the Killer Kiss, e più recentemente a Days of Our Lives.

Proprio il ruolo di Calliope in Il tempo della nostra vita ha ispirato il suo vecchio compagno del college Paul Dini nella creazione di Harley Quinn: aveva visto l’attrice vestita da pagliaccio in una scena onirica della soap. La sua carriera come doppiatrice di Harley inizia quindi nel 1992, con l’iconica serie Batman: The Animated Series. Tornerà in altre serie come Superman: The Animated Series, Batman Beyond: Return of the Joker, Gotham Girls, Justice League e Static Shock, ma doppierà il personaggio anche in videogiochi come Batman: Arkham Asylum, DC Universe Online e DC Universe Online: The Last Laugh, e film d’animazione. Si è ritirata dalle scene nel 2011, sostituita da Tara Strong al doppiaggio di Harley Quinn.

Anche Mark Hamill, storico doppiatore del Joker “animato”, ha commentato la scomparsa della collega:

Sono distrutto dopo aver appreso della morte della brillante Arleen Sorkin. Non aveva solo un talento straordinario, ma era anche una grande persona. Sono grato non solo di aver lavorato con lei, ma di essere stato suo amico. Mando le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.