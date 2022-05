sarà il protagonista di una nuova serie per Netflix e Skydance e alla regia del progetto ci sarà, già dietro la macchina da presa di Mad Men e Daredevil.Il filmmaker sarà coinvolto nella realizzazione dell’action comedy anche come produttore.

Negli episodi si racconterà la storia di un padre e di sua figlia, ruolo affidato a Monica Barbaro, che scoprono di essere entrambi degli agenti sotto copertura della CIA.

Abraham ha diretto recentemente cinque puntate di Daredevil e una di The Defenders, oltre ad aver lavorato a show come Orange Is The New Black, GLOW, The Killing e Ozark, senza dimenticare serie cult come I Soprano, Breaking Bad, Mad Men, Sons of Anarchy e The Walking Dead.

Il regista potrà collaborare nuovameente con Nick Santora, produttore di Most Dangerous Game, che avrà l’incarico di produttore e showrunner della nuova serie interpretata e prodotta da Schwarzenegger.

Nel cast ci saranno anche Jay Baruchel (How to Train Your Dragon), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (The Office), Milan Carter (Warped!), Fortune Feimster (Kenan), Barbara Eve Harris (Station 19), Gabriel Luna (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Fabiana Udenio (Jane the Virgin), e Travis Van Winkle (You). Nelle puntate appariranno con ruoli ricorrenti anche Devon Bostick (Okja), David Chinchilla (Reacher), Rachel Lynch (Witches of East End), Stephanie Sy (Nobody), e Scott Thompson (Reno 911!).

Che ne pensate del coinvolgimento di Phil Abraham alla regia della serie con star Arnold Schwarzenegger? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook