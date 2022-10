In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

The CW

Stephen Amell ha celebrato i 10 anni dal debutto della serie Arrow sugli schermi di The CW condividendo un video realizzato negli studi di Warner Bros.

L’interprete di Oliver Queen ha sorpreso i fan che stavano facendo uno studio tour, parlato dell’importanza avuta dallo show sulla sua vita e ha affrontato un divertente imprevisto quando ha trovato chiusa la porta che conduce agli spazi in cui il suo costume è in esposizione.

Stephen non ha esitato a dichiarare che Arrow è stato il progetto più importante della sua carriera e si è divertito a interagire con chi ha incontrato nella sua breve immersione nei ricordi.

Amell ha accompagnato il post dichiarando:

10 anni fa oggi… Ho amato ogni singolo secondo.

Arrow ha debuttato sugli schermi il 10 ottobre 2012 e il successo della serie ha dato vita a numerosi progetti tratti dai fumetti della DC, iniziando da The Flash.

Nel cast dello show c’erano anche John Barrowman, David Ramsey, Willa Holland, Emily Bett Rickards, e Paul Blackthorne.

Tra gli show nati da Arrow ci sono anche Legends of Tomorrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman, titoli spesso al centro di vari crossover.

Che ne pensate del video di Stephen Amell per celebrare i 10 anni dal debutto di Arrow sugli schermi? Lasciate un commento!

