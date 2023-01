In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

Stephen Amell è tornato a parlare della possibilità di riprendere il ruolo di Oliver Queen in un progetto targato DC ora che James Gunn e Peter Safran sono a capo dello studio.

L’attore, durante un episodio del podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, ha condiviso cosa lo spingerebbe ad accettare l’opportunità.

Stephen ha spiegato:

Dipende. La storia. I soldi. I soldi di meno. Se fosse una volta sola, giusto? Se si trattasse di tornare per un episodio o due. Non di ricreare lo show. Quindi tutti contratteranno i soldi, ma non si otterranno 4 milioni di dollari in più. Sarebbe una questione diversa.

Amell ha quindi aggiunto:

Mi piace andare online e vedere i video delle reazioni. Quando i fan vedono qualcosa in tv in uno show che amano. Quindi penso, come fan di qualsiasi serie, quanto sarei entusiasta se un personaggio di quel tipo semplicemente apparisse. Da quel punto di vista probabilmente direi: sì, facciamolo! Ma, ripeto, dipende dalla serie.

Dalla conclusione di Arrow si è parlato spesso della possibilità di un coinvolgimento dell’interprete di Oliver Queen negli altri show della DC, come l’ultima stagione di The Flash, tuttavia per ora non c’è alcuna ipotesi concreta.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Stephen Amell sulla possibilità di riprendere il ruolo di Oliver Queen in un progetto targato DC?

Fonte: Inside of You podcast