Marc Guggenheim è a tutti gli effetti uno dei principali creatori dell’Arrowverse, essendo stato produttore esecutivo e sceneggiatore di serie televisive come Arrow e Legends of Tomorrow. Sebbene i tempi siano cambiati e l’Arrowverse stia per giungere al suo termine con l’ultima stagione diThe Flash, Guggenheim si lascia alle spalle un progetto sicuramente ambizioso.

Dopo tutto, è stato il responsabile del crossover Crisis on Infinite Earths, che in un recente post sul suo blog ha definito un progetto che “avrebbe diffuso il concetto di multiverso interconnesso” anni prima che arrivasse Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ecco alcuni estratti del suo post datato 3 febbraio e pubblicato all’interno della sua newsletter all’indomani dell’annuncio dei piani per il capitolo uno del nuovo Universo DC firmato James Gunn.

Il progetto, un adattamento in live action di una serie di fumetti fondamentale che ha lasciato un’impronta significativa nella mia psiche, è stato più di un lavoro d’amore: è stato un lavoro a tutti gli effetti e un progetto in cui ho speso ogni grammo di capitale che avevo accumulato nello sviluppo di serie televisive legate alla DC Comics per Warner Bros. per un periodo durato otto anni. Ho chiesto ogni favore. Ho usato ogni mezzo. Mi sono giocato tutto. Ho persino speso 10.000 dollari di tasca mia. Anni prima che Doctor Strange e il Multiverso della Follia diffondesse il concetto di multiverso interconnesso, Crisis ha riunito personaggi della serie televisiva di Batman del 1966, del lungometraggio di Batman del 1989, della serie di The Flash del 1990, della serie di Smallville, di Lucifer, di Doom Patrol, di Titans, di Swamp Thing, del film di Lanterna Verde, di Superman Returns, di Kingdom Come… l’elenco continua. Ezra Miller ha persino ripreso il ruolo di Barry Allen per incontrare l’incarnazione dell’Arrowverse interpretata da Grant Gustin.

Ricordando che un amico gli disse che sarebbe stato molto richiesto dopo che il mondo avesse visto quell’evento, Guggenheim ammette che non è cambiato nulla dopo la sua messa in onda.

Esprimendo gratitudine ai fan, ha aggiunto: “Hollywood ha accolto tutto ciò che abbiamo fatto con apatia… James Gunn ha annunciato di aver riunito una ‘writers room’ per aiutare a tracciare il nuovo ‘Universo DC’ sotto la guida sua e di Peter Safran. Basti dire che io non faccio parte di quel gruppo. Mi sarebbe piaciuto ottenere almeno un incontro“, ha aggiunto Guggenheim. “Non un lavoro, sia chiaro. Un incontro. Una conversazione. Un piccolo riconoscimento di ciò che avevo cercato di contribuire al grande arazzo che è l’Universo DC. Dopotutto, avevo trascorso solo nove anni in quel mondo“.

“In poche parole, l’Arrowverse non ha portato a nessun altro lavoro, quindi mi sembra, almeno a livello di carriera, di aver davvero sprecato il mio tempo”.

A nostro parere, l’Arrowverse era stato concepito con un modo di fare diverso da quello attuale, più legato alla distribuzione broadcast con episodi procedurali e crossover, è quindi comprensibile che James Gunn e il suo team abbiano deciso di procedere con uno spoil system. Anche se possiamo ritenere sincera la delusione di non essere stato quantomeno contattato.

