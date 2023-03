Marc Guggenheim è tornato a parlare dell’Arrowverse, sostenendo che i suoi commenti siano stati in parte tolti dal loro contesto generale, modificandone il significato.

Il produttore, nella sua newsletter, ha spiegato di aver notato un aumento delle letture dei suoi messaggi in occasione di una riflessione compiuta sull’Arrowverse e sui nuovi progetti di James Gunn legati al DCU. Guggenheim ha ammesso:

Non avevo idea di quello che stava per accadere.

Il contenuto del suo messaggio è stato infatti riportato da numerose testate, concentrandosi su alcune frasi:

Si concentravano sulla mia dichiarazione che ‘Ho realmente perso il mio tempo’ con l’Arrowverse, il tutto escludendo in modo conveniente l’importante ‘almeno a un livello riguardante la carriera’. Sono inoltre riusciti a lasciare fuori dalle notizie come fossi stato esplicito nell’essere ‘profondamente grato’ per tutto il coinvolgimento dei fan nel corso degli anni.