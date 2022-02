Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella giornata di ieri sugli schermi di PBS si è conclusa la serie animata, dopo ben 25 stagioni, mostrando neli protagonisti ormai

L’ultimo capitolo dello show si intitola All Grown Up e offre uno sguardo al futuro di tutti i personaggi principali. Arthur, ad esempio, grazie al libro che insegna a disegnare che non doveva nemmeno prendere in prestito, è diventato un autore di graphic novel. Lo show si conclude con il protagonista che legge il primo capitolo della sua prima opera ai suoi vecchi amici, dando il via alla narrazione dello show.

La serie ha così detto addio ai fan dopo 253 puntate e il creatore del mondo alla base del progetto, Marc Brown, ha dichiarato:

Penso che volessimo soddisfare le domande più fatte dai ragazzini. Cosa accade ad Arthur quando cresce? Cosa diventano lui e i suoi amici? Il futuro è sempre incerto. E si può indicare un momento della vita e ci saranno sempre ostacoli che devono superare. Quindi credo nel potere dei ragazzi e di quello che possono fare. Non penso che le cose li ostacoleranno. Andranno avanti. Sono incoraggiato dalla positività dei giovani della nostra nazione.

Brown ha aggiunto che gli spettatori più giovani riescono a identificarsi con Arthur perché non è perfetto:

Sì, litiga con la sorella. Fa errori. Sta affrontando i momenti difficili della vita, ma non lo può fare da solo. Ha bisogno di aiuto da parte dei suoi amici. Ha bisogno dell’aiuto della sua famiglia per risolvere molti di questi problemi, ma i ragazzini vedono che ha un buon cuore, è una brava persona e de è come loro, compie degli errori. Li facciamo tutti.

Ecco quanto accaduto ai personaggi:

Muffy è in corsa per diventare il sindaco di Elwood, mentre George è il proprietario del Sugar Bowl e spera che riesca a sconfiggere il Sindaco Hirsch.

Francine sta lavorando per un’azienda che produce sneaker.

D.W. è ora tra le fila della polizia e si occupa di dare multe.

Buster sta lavorando come insegnante.

Binky lavora come giornalista per una testata loicale.

PBS è già al lavoro su vari progetti legati alla storia di Arthur che comprendono giochi, podcast e video educativi.

Fonte: TVLine