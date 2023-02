La finale del Festival di Sanremo 2023 ha chiuso un’edizione con ottimi ascolti e uno share da record.

L’ascolto complessivo (21.25 – 01.59) ha raggiunto i 12.256.999 spettatori, con uno share del 66%. Il dato, in realtà, è ancora più alto, perché la finale è andata avanti per altri 40 minuti (la proclamazione del vincitore è arrivata alle 2.41 del mattino). Detto questo, un anno fa la finale venne vista da 13.380.000 spettatori, con uno share che con le nuove rilevazioni sarebbe stato del 68% (e terminò poco prima delle due).

Prima parte (21.25 – 23.54): 14 milioni 423 mila spettatori, con uno share del 62.7 per cento.

Seconda parte (23.58 – 01.59): 9 milioni 490 mila spettatori con uno share del 73.7 per cento.

In tutto questo, quest’anno Mediaset ha deciso di mantenere la normale programmazione durante tutto il Festival, e così ieri sera C’è posta per te è stato asfaltato, con 2.652.000 spettatori e uno share del 12.3% (dalle 21.26 alle 00.39), in netto calo rispetto al solito.

Fonte: RAI