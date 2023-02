Continua l’ottima performance di ascolti del Festival di Sanremo 2023, che tocca picchi di share altissimi complici gli orari improponibili in cui si conclude la kermesse di quest’anno. La terza serata ha avuto un ascolto complessivo (21.25 – 01.59) di 9.240.000 spettatori, con uno share del 57,6%. Lo share è in pari con la terza serata di un anno fa (tenendo conto delle nuove rilevazioni Auditel), che comunque terminò alle 1.46, mentre in termini assoluti un anno fa vi furono 9.3 milioni di spettatori davanti allo schermo. Anche questa volta, bisogna tornare al 1995 per trovare una terza serata con uno share più alto.

Prima parte (21.25 – 23.31): 13 milioni 341 mila spettatori, con uno share del 57.2 per cento.

Seconda parte (23.40 – 01.59): 5 milioni 584 mila spettatori, con uno share del 58.4 per cento.

Sanremo 2023, terza serata: la classifica generale

Al termine della terza serata, con l’aggiunta del televoto, la classifica generale è la seguente:

MARCO MENGONI ULTIIMO MR. RAIN LAZZA TANANAI MADAME ROSA CHEMICAL COLAPESCE DIMARTINO ELODIE GIORGIA COMA_COSE GIANLUCA GRIGNANI MODÀ PAOLA & CHIARA LDA ARIETE ARTICOLO 31 MARA SATTEI LEO GASSMANN COLLA ZIO LEVANTE CUGINI DI CAMPAGNA gIANMARIA OLLY ANNA OXA WILL SHARI SETHU

Fonte: RAI