Dopo ritardi, polemiche e una premiere al Festival di Cannes che ha senza dubbio fatto parlare della serie (nel bene o nel male), The Idol ha finalmente fatto il suo debutto domenica sera sulla HBO negli Stati Uniti, ottenendo ascolti non particolarmente brillanti.

Il primo episodio è stato visto complessivamente da 913 mila spettatori nel corso della serata (tra il canale lineare e lo streaming su MAX), un dato che possiamo confrontare con la première della serie cult di Sam Levinson Euphoria. Quest’ultima debuttò con 1.1 milioni di spettatori nel 2019, andando in onda subito dopo un episodio di Big Little Lies, che stava avendo un grande successo (2.3 milioni di spettatori). Per contro, The Idol se l’è vista contro Game 2 delle finali dell’NBA.

Per la HBO il dato della serata di domenica non è particolarmente importante, perché rappresenta solo il 10/20% degli spettatori complessivi che un episodio riceve durante la sua coda lunga, grazie alle repliche e alla disponibilità in streaming su MAX. Per fare un esempio, nel 2021 la prima stagione di The White Lotus otteneva una media di 1.1 milioni di spettatori la domenica sera, che salivano a 9.3 milioni se conteggiati alla fine della stagione.

Insomma, è ancora presto per parlare di successo/insuccesso, anche se va ricordato che The Idol è un’operazione costata tantissimo alla HBO: si parla di un budget di 75 milioni di dollari, per soli cinque episodi complessivi.

The Idol

