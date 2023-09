Ashton Kutcher e Mila Kunis rispondono alle critiche relative alle lettere di sostegno che hanno scritto in favore dell’ex co-star televisiva Danny Masterson, prima della sua condanna a 30 anni per violenza sessuale, avvenuta giovedì.

“Riconosciamo il dolore causato dalle lettere che abbiamo scritto per Danny Masterson“, hanno dichiarato Kutcher e Kunis in un video pubblicato sull’account Instagram di Kutcher. “Vogliamo essere chiari nel dire che sosteniamo pienamente le vittime”, ha aggiunto Kunis. “Lo abbiamo sempre fatto attraverso il nostro lavoro e continueremo a farlo in futuro“.

Kutcher ha fornito ulteriori dettagli sul motivo per cui lui e Kunis hanno scritto queste lettere: “Alcuni mesi fa, Danny e la sua famiglia ci hanno chiesto di scrivere delle lettere che potessero rappresentare la persona che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni. Questo avrebbe permesso al giudice di tenerlo in considerazione durante la sentenza“.

“Le lettere non sono state scritte per mettere in dubbio la legittimità del sistema giudiziario o la validità della sentenza della giuria“, ha dichiarato la Kunis con tristezza. “Erano destinate a essere lette dal giudice e non avevano l’intenzione di sminuire in alcun modo le testimonianze delle vittime o di causare loro ulteriori traumi“, ha aggiunto Kutcher. “Non avremmo mai voluto che accadesse. Ci dispiace profondamente che sia successo“.

La coppia ha concluso il video ribadendo il pieno sostegno alle vittime di violenza sessuale. “I nostri pensieri vanno a tutte le persone che sono state vittime di violenza sessuale, abusi sessuali o stupri“, ha dichiarato la Kunis.

Le lettere, indirizzate al giudice Charlaine Olmedo, sono state rese pubbliche dal giornalista Tony Ortega, che le ha condivise su Substack. Ortega è noto per la sua copertura giornalistica sulle questioni legate a Scientology, di cui Masterson è un membro di spicco.

“Nel corso degli anni, Danny è stato un amico che ha avuto un’influenza positiva su di me“, ha scritto Kutcher nella sua lettera. “È un individuo straordinariamente onesto e consapevole“. Kutcher ha evidenziato che Masterson è stato costantemente un modello di comportamento eccellente e ha attribuito il suo stile di vita privo di droghe alla loro amicizia. “Ogni volta che ci siamo trovati ad affrontare persone coinvolte nell’uso di sostanze stupefacenti, Danny è stato chiaro nel dirci che non sarebbero state buone compagnie. E per me, questo significava che, se avessi fatto uso di droghe, lui non avrebbe voluto essere mio amico, una cosa che non avrei mai voluto mettere in discussione o a rischio“.

Nella sua lettera di sostegno, la Kunis ha anche evidenziato l'”incrollabile impegno di Masterson nel scoraggiare l’uso di droghe“. Ha descritto Masterson come “un amico straordinario, un confidente e, soprattutto, una figura fraterna eccezionale“. Concludendo la lettera, ha affermato: “Garantisco con tutto il cuore per l’eccezionale carattere di Danny Masterson e per l’enorme influenza positiva che ha avuto su di me e sulle persone che lo circondano“.

Kutcher e Kunis hanno entrambi recitato accanto a Masterson in That ’70s Show, in onda dal 1998 al 2006 su Fox, e Kutcher ha anche condiviso lo schermo con lui in The Ranch di Netflix dal 2016 al 2017. Nonostante le accuse contro Masterson, i due attori sono rimasti vicini nel corso degli anni.

La sentenza di Masterson è stata emessa giovedì a Los Angeles. L’attore è stato giudicato colpevole di due accuse di stupro il 31 maggio, dopo che un precedente tentativo di perseguirlo si era concluso con un annullamento. Tuttavia, la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto su una terza accusa di stupro.

Le incriminazioni nei confronti di Masterson includevano tre capi d’accusa di stupro, in relazione a episodi distinti di violenza sessuale avvenuti a casa sua tra il 2001 e il 2003. Nel 2021, Masterson si era dichiarato non colpevole di tutte e tre le accuse.

Potete vedere il video integrale qui sotto:

