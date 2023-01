Assassin’s Creed: la serie tv perde lo showrunner Jeb Stuart

Che fine ha fatto la serie tv di Assassin’s Creed? È passato un anno e mezzo da quando è stato annunciato che Jeb Stuart avrebbe scritto la serie assumendo il ruolo di showrunner, ma ora lo sceneggiatore di Die Hard e Il Fuggitivo e showrunner di Vikings: Valhalla ha confermato a Collider di aver lasciato il progetto dopo aver verificato di avere una “visione differente” da quella che aveva la produzione:

Penso fosse principalmente un problema di spostamento dei dirigenti da Los Angeles a Londra. Il gruppo di Londra, sfortunatamente, ha ereditato la mia visione di ciò che doveva essere la serie, senza che invece potessero sviluppare una loro visione. Quindi direi che va bene così. So che sarà fantastica, qualsiasi forma abbia. Penso che i ragazzi di Ubisoft siano fantastici e che sia un franchise straordinario. È stata una separazione amichevole, ed entrambe le parti erano d’accordo a riguardo.

Ad annunciare che Netflix e Ubisoft Film & Television stanno sviluppando insieme una serie sul popolare franchise è stato Variety a ottobre del 2020. Da allora, però, poco è stato fatto di concreto verso la sua realizzazione, affidata ai produttori Jason Altman e Danielle Kreinik.

Il videogioco, in cui si racconta la guerra tra i gruppi segreti di Assassini e Templari, ha debuttato nel 2007 e fino a questo momento ha venduto oltre 155 milioni di copie. Lo show fa parte di un accordo stretto tra Netflix e Ubisoft che prevede l’adattamento dei franchise di videogame più popolari in versione live-action e animata. Ricordiamo che Assassin’s Creed è già stato adattato come film nel 2016: protagonista Michael Fassbender.