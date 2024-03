Due dei tre episodi perduti della serie originale di Astro Boy sono stati finalmente ritrovati.

Alcuni anni fa furono ritrovati diversi episodi scomparsi da tempo, lasciandone nel limbo ancora tre. Negli scorsi giorni sono stati trovati due degli episodi perduti rimasti.

Gli episodi 125 e 127 di Astro Boy sono stati ritrovati. Gli episodi provengono dall’anime del 1963 e sono ora disponibili in streaming su Rakuten TV Japan. L’episodio 139 è ora l’unico a rimanere disperso, ma la speranza è l’ultima a morire.

Se voleste vedere qualcosa d’altro collegato ad Astro Boy, potete trovare l’anime di Pluto su Netflix.

Pluto è un manga di Naoki Urasawa pubblicato in Giappone su Big Comic Original di Shogakukan dal 2003 al 2009, con i capitoli raccolti in otto volumi Tankōbon. In Italia è stato pubblicato dalla Panini Comics da maggio 2009. Takashi Nagasaki viene accreditato come coautore. Makoto Tezuka, il figlio di Osamu Tezuka, ha supervisionato la serie e la Tezuka Productions ha cooperato nella sua creazione.

Il manga è basato sulla serie Astro Boy di Osamu Tezuka, nello specifico rinarra a modo suo l’episodio intitolato “Il più grande robot del mondo” ed è rinominato con il nome dell’antagonista principale dell’opera. Naoki Urasawa reinterpreta la storia come un Thriller fantascientifico ricco di suspense, il cui protagonista è Gesicht, un robot detective dell’Europol che cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani.

Fonte: Comic Book