Brutte notizie per i fan di: la divisione italiana della Disney ha infatti annunciato che la stagione 3 della serie non arriverà nel nostro paese prima della fine di giugno. Negli Stati Uniti i nuovi episodi vanno in onda su FX dal 24 marzo scorso, e proseguiranno fino al finale che andrà in onda il 19 maggio. Da noi invece uscirà su Star all’interno di Disney+ il 29 giugno. Non è chiaro se la stagione arriverà integralmente o con un episodio alla settimana.

Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, “Earn” (Donald Glover), “Alfred / ‘Paper Boi’” (Brian Tyree Henry), “Darius” (LaKeith Stanfield) e “Van” (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo. Insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato.

La seconda stagione dello show era andata in onda nel 2018. Atlanta, con sole due stagioni, ha ottenuto 22 nomination e 5 vittorie agli Emmy Award.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.