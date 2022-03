In occasione della premiere americana di, che tornerà con lail 24 marzo su FX, il protagonistaha svelato alcuni dettagli sullo show.

L’attore ha inizialmente parlato della scelta di chiudere la serie con la stagione 4, in arrivo quest’autunno:

Tutte le cose belle finiscono. Mi sentivo come se fosse un buon momento per chiudere. Non mi piace quando i quarantenni si fingono quindicenni e robe così. Mi annoia.

Il primo episodio della stagione 3 si intitolerà Three Slaps e ci saranno pochissime scene coi protagonisti, invece si concentrerà su un giovane ragazzino di nome Loquareeous (Christopher Farrar). Ci saranno più storie che affronteranno diversi temi, parodie dei video virali di internet, mentre la trama principale dell’episodio racconterà la morte di Devonte Hart. Sulla sceneggiatura di questa stagione 3, Glover ha dichiarato di vedere il tutto come una favola nera:

Volevamo solo raccontare una favola nera, mi ricordo che eravamo seduti nella stanza degli sceneggiatori e ci chiedevamo “Cosa scriviamo ora?” volevamo scrivere storie brevi. Qualcosa che avrei voluto guardare.

Le puntate inedite in arrivo sugli schermi sono ambientate in Europa e mostreranno Earn (Glover), Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) alle prese un tour europeo di successo. I protagonisti affrontano la nuova situazione come degli outsider e faticano più del previsto ad adattarsi alla fama che hanno sperato a lungo di ottenere

Che ne pensate delle parole di Donald Glover sulla stagione 3 di Atlanta?Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Atlanta è disponibile in Italia nella sezione Star di Disney+ e ha già ottenuto il rinnovo per una quarta e ultima stagione.

Fonte: Variety